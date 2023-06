Dirk Kuyt komt met eerste reactie op vermeende relatiecrisis

Dirk Kuyt heeft gereageerd op de geruchten over een crisis in zijn relatie met Kate Ruinemans. De oud-topvoetballer stuurde volgens juicekanalen berichten naar andere dames en daardoor zou de relatie aan een zijden draadje hangen. Volgens Kuyt is er echter niets aan de hand.

"Ik heb de verhalen ook gehoord, maar er is echt helemaal niets aan de hand tussen Kate en mij", reageert de voormalig Oranje-international in gesprek met Story. "We zijn nog steeds supergelukkig samen. We vliegen vandaag zelfs met z'n tweeën naar het buitenland, waar we samen een klus hebben."

Het interview werd eerder al afgenomen, dus Kuyt is inmiddels al naar het buitenland vertrokken. De dag voor vertrek werden Kuyt en zijn elf jaar jongere vriendin door een fotograaf van Story samen vastgelegd op de golfbaan. "Alles is dus pais en vree", concludeert het tijdschrift.