'Dit had een penalty moeten zijn, een dikke misser van Makkelie'

'Een héél klein stukje bal', dat is hoe FCUpdate-hoofdredacteur Dominic Mostert de tackle van Juan Cuadrado op Oliver Torres tijdens de Europa League-kraker tussen Juventus en Sevilla typeerde. De Colombiaanse verdediger nam veel risico en veel mensen vinden dat zijn overtreding een strafschop tot gevolg had moeten hebben, maar Danny Makkelie en VAR Pol van Boekel wilden daar niks van weten.

Wat volgde was veel kritiek, de beslissing van de leidsmannen kwam ter sprake in de nieuwe aflevering van De FCUpdate Podcast. Vanaf minuut 8:35 gaat het over de harde tackle van Cuadrado.