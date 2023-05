Voor Fortuna Sittard zit het seizoen er al op. De club uit Limburg heeft zich veilig gespeeld en kan zich ook niet meer plaatsen voor de Europese play-offs. Fortuna ging afgelopen weekend op bezoek bij Excelsior, maar liet zich daar volledig in de luren leggen. Het werd 'slechts' 3-0 voor de Rotterdammers, maar de manier van spelen van Fortuna had een veel grotere uitslag gerechtvaardigd. "Dit is gewoon werkweigering, ze zijn met hun hoofd al op vakantie", aldus FCUpdate-redacteur Frank Hoekman in de nieuwste aflevering van de FCUpdate Podcast.

Vanaf minuut 07:00 bespreken host Stan Timmerman en redacteur Frank de wedstrijd van Excelsior tegen Fortuna.