'Dit is toch niet leuk meer? Sportswashing, zo zou je het kunnen noemen!'

Het einde van het tijdperk van Lionel Messi bij Paris Saint-Germain is in zicht. De superster ligt onder vuur omdat hij maandag een training oversloeg voor een tripje naar Saoedi-Arabië. In de FCUpdate Podcast gaan host Stan Timmerman en redacteur Frank Hoekman in op de situatie van Messi, maar ook de rol van landen als Saoedi-Arabië in de hedendaagse voetbalwereld.

"Sportswashing, zo zou je het kunnen noemen. We hebben het gezien in Qatar, zo wil Saoedi-Arabië in goed vaarwater terecht komen. We weten dat er geld genoeg zit, maar ook dat er een competitie zit die niet interessant is", aldus Frank. Stan ziet het somber in: "Dit is toch niet leuk meer? Ik vind het doodzonde dat het grote geld nu zo concreet de overhand gaat krijgen in het voetbal."