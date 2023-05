Dit kan een finaleplaats van AZ in de Conference League jou opleveren

AZ staat donderdagavond in de halve finale van de Conference League. De ploeg van Pascal Jansen treft daarin West Ham United en als het afrekent met The Hammers, dan kan het de prestatie van Feyenoord van vorig seizoen evenaren: het winnen van de derde competitie van Europa. Samen met Jacks.nl kijkt FCUpdate.nl naar wat jou dat kan opleveren.

Hoewel de begroting van AZ vele malen kleiner is dan die van de Engelse opponent, worden de Alkmaarders als kansrijk bestempeld, als je kijkt naar de uitbetalingen voor het bereiken van de finale. Feyenoord lukte dat vorig jaar ten koste van Olympique Marseille: als AZ hetzelfde kunstje flikt, krijg je bij Jacks.nl 2.60 keer je inleg. Voor een finale van West Ham United staat 1.50 keer je inleg.

Artikel gaat verder onder video

De kans op een Alkmaarse zege in Londen wordt overigens wel veel rijkelijker beloond: 5.60 keer je inleg als de formatie van trainer Pascal Jansen voor een enorme stunt zorgt. Een gelijkspel donderdagavond levert je 4.10 keer je ingezette bedrag op, terwijl een overwinning voor de nummer vijftien van de Premier League goed is voor een quotering van 1.63.

Wie wordt de tegenstander van AZ? Fiorentina, dat in de voorrondes nog afrekende met FC Twente, staat tegenover FC Basel. De Italiaanse grootmacht is huizenhoog favoriet: voor een finaleplek van La Viola staat 1.35 maal je inleg, terwijl een Zwitserse plek in de eindstrijd 3.25 keer je inleg oplevert. Wie gaat er vandoor met de twee plekken in de finale en de winst van de Conference League?