Doelpunt van Doekhi helpt Union Berlin niet: doek valt op pijnlijke wijze voor stadgenoot Hertha BSC

Union Berlin heeft zaterdagmiddag een pijnlijke nederlaag geleden in de strijd om een plekje in de top vier van de Bundesliga. De stuntploeg uit de hoofdstad verloor op bezoek bij Hoffenheim met 4-2. Zodoende ligt de strijd om de tickets voor de Champions League nog helemaal open.

Union kon bij een overwinning een grote stap zetten richting het miljardenbal, maar begon dramatisch. De bezoekers uit Berlijn leken zelfs met een 2-0 achterstand aan de thee te moeten. Door doelpunten van Ihlas Bebou en Andrej Kramarić (strafschop) nam Hoffenheim een snelle voorsprong. In de absolute slotfase van de eerste helft deed Union nog wat terug. Niemand minder dan Danilho Doekhi knikte hard raak uit een hoekschop.

In het tweede bedrijf probeerden de gasten, met sterkhouder Sheraldo Becker, met man en macht de gelijkmaker te forceren. Die kwam er echter niet meer en Hoffenheim maakte zelfs nog de 3-1. In extremis leek de wedstrijd nog spannend te worden toen Aissa Laidouini nog voor de aansluitingstreffer zorgde. Die werd niet veel later echter alweer ongedaan gemaakt door Munas Dabbur: 4-2.

Dus moet Union op de slotdag van de Bundesliga nog aan de bak om de Champions League te bereiken. De Berlijners hebben 59 punten en staat nog wel vierde. Freiburg doet het echter enkel op doelsaldo minder. Union sluit de competitie af met een thuiswedstrijd tegen Werder Bremen. Freiburg treft in de laatste speelronde Eintracht Frankfurt.

Degradatie voor Hertha BSC

Hertha BSC zien we na de zomer niet meer terug in de Bundesliga. De andere club uit Berlijn speelde in eigen huis, door een late tegentreffer, met 1-1 gelijk tegen VfL Bochum. Dat betekent dat Hertha het gat met de veilige plaatsen niet meer kan dichten. Bochum staat wel op een van die plekken, maar Schalke hijgt in de nek. Die club pakte een belangrijk puntje tegen Eintracht Frankfurt (2-2). Op de laatste speeldag zullen de beslissingen vallen.