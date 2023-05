Vier (!) stakingen in Nederland: 'Cillessen ontwijkt het net, gelukkig'

De wedstrijd tussen FC Twente en NEC is vrijdagavond ongeveer tien minuten stilgelegd. Bij de viering van het tweede doelpunt van Twente kwam een beker bier op het veld. In totaal zijn vrijdagavond drie wedstrijden stilgelegd: in de Keuken Kampioen Divisie-wedstrijden FC Eindhoven - Helmond Sport, FC Den Bosch -Almere City en PEC Zwolle - Roda JC Kerkrade werd ook 'vreugdebier' geworpen.

Virgil Misidjan maakte voor Twente de 2-0 na een uur spelen. Hij werd bediend door een fraaie pass van Václav Cerny met de buitenkant van de voet. Niet veel later staakte Danny Makkelie de wedstrijd voor tien minuten. "Een heel mooi iets, de pass van Cerny, en daarna dit lelijke erachteraan. Wanneer leer je het nou?", vroeg de teleurgestelde ESPN-analist Kenneth Perez zich af vanuit Enschede. Cerny leek zelf ook boos en liet zijn onvrede met een handgebaar lijken richting de fans.

Scheidsrechter Makkelie zag zelf niet dat het bier werd gegooid. "Ik was bezig met het doelpunt. Mijn assistent heeft het gezien en de VAR heeft het gecheckt. Je ziet dat het bier wordt gegooid en Cillessen het net ontwijkt, gelukkig. Anders waren we klaar geweest. Jammer dat dit gebeurt. Twente komt voor, het is helemaal niet nodig."

"We hebben dit met z'n allen afgesproken", legde Makkelie uit aan ESPN. "Je kunt het hebben over één bekertje of drie bekertjes, maar dan ga je vragen waar de grens ligt. Dit is gewoon een signaal. We zitten in een fase waarin er heel scherp op wordt gelet. Doe het dus niet. Wees gewoon verstandig en vier het doelpunt. Volgens mij is zo'n biertje nog best duur ook."

De wedstrijd tussen FC Twente en NEC is te volgen via ons liveverslag.