Driessen ongenadig hard voor Van der Sar: 'Waar hij bekend stond om...'

Valentijn Driessen is uiterst kritisch op Edwin van der Sar, die dinsdagochtend zijn afscheid aankondigde bij Ajax. Volgens de journalist van De Telegraaf was de positie van de voormalig sluitpost al langer onhoudbaar. "Vanwege zijn status heeft Van der Sar het langer volgehouden dan zijn kwaliteiten hem konden dragen in de functie van directeur."

Dat schrijft hij in zijn column in de ochtendkrant. "Hij heeft ingezien dat niet langer sprake was van een meerwaarde en eerder een blok aan het been was. De nieuwe commissarissen en collega-directieleden als Maurits Hendriks (chief sports officer) en financieel directeur Susan Lenderink lieten hem steeds meer links liggen en sorteerden intern voor op een machtsovername", weet Driessen over de situatie in de Johan Cruijff Arena.

Artikel gaat verder onder video

"Van der Sar is zeker voor de buitenwacht een boegbeeld, maar wist met zijn afstandelijke houding nooit harten te veroveren. Niet buiten Ajax en niet intern, waar hij bekend stond om zijn totaal gebrek aan empathie met de medewerkers van Ajax", aldus Driessen. "Hoewel Van der Sar op z’n tenen liep in de Johan Cruijff ArenA, zadelden de commissarissen hem ook nog eens op met de portefeuille van de vertrokken Overmars. Het begin van het einde kondigde zich aan."

Volgens Driessen was Van der Sar simpelweg 'te licht' om de leider van Ajax te zijn. "Tekenen daarvan waren al zichtbaar toen hij de affaire Nouri verknalde, maar de wijze waarop hij de zaak Overmars oppakte getuigde van een gebrek aan urgentiegevoel." Dat er opnieuw een Ajacied vertrekt, doet Driessen overigens wel pijn. De fluwelen revolutie van onder Johan Cruijff sterft volgens hem namelijk in een zachte dood. "Want wat iedereen over Van der Sar ook mocht denken; hij was wel een Ajacied."