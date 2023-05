Drietal in Valencia gearresteerd na racistische uitlatingen aan adres Vinícius Júnior

Valencia CF heeft zich middels een statement uitgesproken tegen de hooligans, want fans kun je het haast niet noemen, die racistische gebaren maakten tegen Vinícius Júnior in het duel met Real Madrid van zondag. Voor dit wangedrag zijn drie mensen aangehouden en de club legt de raddraaiers de hoogste straf op.

Zondag werd Vinícius racistisch bejegend door een aantal mensen op de tribune bij Valencia, dat de wedstrijd tegen Real met 1-0 won en daarmee uitstekende zaken deed in de strijd om lijfsbehoud. Uiteindelijk kreeg de Braziliaan aan het het einde ook nog eens een rode kaart voor een slaande beweging, nadat de buitenspeler zelf werd opgejaagd door de spelers van Valencia. Na de wedstrijd volgde er veel ophef in Spanje.

In een statement laat Valencia weten dat er drie hooligans zijn aangehouden en dat de strengst mogelijke maatregel tegen hen wordt toegepast. Het drietal is de rest van hun leven niet meer welkom bij wedstrijden van de club. “Valencia CF werkt samen met de autoriteiten in hun onderzoek om racisme in Stadion Mestalla uit te bannen”, luidt het op de clubsite.

Er werd Valencia verweten dat het hele stadion meedeed aan de uitingen jegens Vinícius. “De wedstrijd tegen Real Madrid werd live uitgezonden en het is totaal onwaar dat het hele stadion racistische beledigingen uitte. Er is de afgelopen dagen veel verwarring en verkeerde informatie verspreid. Valencia CF wil oproepen tot verantwoordelijkheid en strengheid. Dit is een zeer gevoelig onderwerp en iedereen moet feitelijk blijven. We kunnen niet accepteren dat het Valencianisme wordt bestempeld als een racistische hobby. Dat is niet waar. Wij vragen respect”, sluit de club af in het statement.