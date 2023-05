Druk op Erik ten Hag bij Manchester United blijft hoog na zege Liverpool

Liverpool houdt de druk op Manchester United er volop op. The Reds mogen nog altijd hopen op een plaats in de top-vier van de Premier League, omdat het maandagavond eenvoudig met 0-3 won van degradatiekandidaat Leicester City. Zodoende moet Erik ten Hag met zijn elftal blijven winnen.

Waar Manchester United de laatste weken volop punten verspeelde, won Liverpool maandagavond al voor de zevende keer op rij. Dankzij twee treffers van Curtis Jones, beide aangegeven door Mohammed Salah – die ook bij het derde fraaie doelpunt van Trent Alexander-Arnold de eindpass gaf, zat Liverpool al na ruim een half uur spelen op rozen.

Cody Gakpo, die net als Virgil van Dijk in de basis begon, had vervolgens dé kans op de derde Liverpool-treffer, maar stuitte op doelman Daniel Iversen. Een derde doelpunt kwam er voor het elftal van Jürgen Klopp alsnog: de herboren Alexander-Arnold schoot op fenomenale wijze het derde doelpunt in de kruising (zie onder). Daarop stroomden de tribunes al leeg voor The Foxes, die door de volgende nederlaag onder de streep blijven staan.

Liverpool brengt het gat met United zodoende terug naar slechts één punt, maar Ten Hag heeft nog wel een wedstrijd tegoed. Het verschil met Liverpool bedraagt in principe vier verliespunten, maar The Red Devils hebben wel een iets lastiger programma met onder meer Chelsea. Bovendien verkeert Liverpool momenteel in bloedvorm. Nummer drie Newcastle staat overigens op evenveel punten, dus Liverpool én Manchester United zouden ook nog allebei een ticket voor het miljardenbal kunnen grijpen.

𝙏𝙧𝙚𝙣𝙩 𝘼𝙡𝙚𝙭𝙖𝙣𝙙𝙚𝙧-𝘼𝙧𝙣𝙤𝙡𝙙 𝙡𝙖𝙙𝙞𝙚𝙨 𝙖𝙣𝙙 𝙜𝙚𝙣𝙩𝙡𝙚𝙢𝙚𝙣! 👏🤩



Liverpool kent een eenvoudige avond in het King Power Stadium en wint met 0-3 van Leicester! Wat een uithaal zeg! 🤤#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/qAmjo5dPN0 — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) May 15, 2023