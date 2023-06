Drukke transferzomer verwacht voor Feyenoord: 'Dàt zal voor de club erg belangrijk zijn'

Feyenoord maakt zich op voor een hectische transferzomer, denkt Marcel van der Kraan van De Telegraaf. De Rotterdammers lijken een aantal basisspelers te gaan verliezen en zullen dus op zoek moeten naar vervangers. Orkun Kökçü zal een belangrijke rol spelen in de transferplannen van Feyenoord.

"Ik denk dat het voor Feyenoord belangrijk is of ze Kökçü in een vroeg stadium daadwerkelijk verkopen", aldus Van der Kraan in de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf. "Die gaan ze niet voor minder dan 35 of 40 miljoen laten gaan. Er komt dan serieus geld binnen, ook als de Champions League eraan komt. Arne Slot gaf al een voorzet door te zeggen dat Feyenoord in een ander segment gaat kijken. Vorig jaar kochten ze spelers van vier of vijf miljoen."

Van der Kraan kent de posities waar Feyenoord op zoek gaat naar versterking. "Ze zullen ongetwijfeld nog een goede middenvelder moeten halen. Ik denk dat ze zeker nog een tweede spits gaan kopen. De concurrentie voor Santiago Giménez moet groter zijn dan alleen Danilo. Giménez zal misschien nog maar een jaar bij Feyenoord spelen." Ricardo Pepi wordt door transferspecialist Fabrizio Romano al in verband gebracht met een transfer naar Rotterdam-Zuid.

Ook op de flanken gaat er het nodige gebeuren in De Kuip, weet Van der Kraan. "Het is de vraag wat er met Oussama Idrissi gaat gebeuren en Alireza Jahanbakhsh loopt een beetje op het einde. Die wil nog een grote stap gaan maken. Er zullen flankaanvallers bijkomen en ze willen Sebastian Szymański houden. Ze hebben Ramiz Zerrouki en Thomas van den Belt natuurlijk al gehaald. Maar als je Kökçü verliest, zal er echt nog wat bij moeten."