Dumfries geeft interviewer lachend gelijk na bereiken Champions Leage-finale met Inter

Denzel Dumfries doorstond woensdagavond met zijn club Inter een sterke eerste helft van stadgenoot AC Milan, zag vervolgens teamgenoot Lautaro Martínez de 1-0 binnenschieten en staat nu dus in de finale van de Champions League. Voor Dumfries was een belangrijke taak weggelegd in de return, die hij met verve wist te vervullen.

Tijdens het heenduel vorige week, dat Inter al met 0-2 won, ontbrak bij de rivaal de Portugese steraanvaller Rafael Leão. Zijn club lapte hem echter tijdig op voor de terugwedstrijd, waardoor Dumfries tegenover een gevaarlijke buitenspeler kwam te staan. "Of ik hem nóg volg als hij straks naar zijn auto loopt? Die kans heb je ja", lachte Dumfries na afloop voor de camera's van RTL7.

"Hij is natuurlijk een geweldige speler", vervolgde de Nederlandse back serieus. "Belangrijk voor hun, en het was aan mij de taak om hem onschadelijk te maken. Alle respect voor hem, hij is een goede speler, altijd lastig. Maar we hebben het vandaag uitermate goed gedaan als team", geeft Dumfries zijn ploeggenoten een compliment.

Dumfries wordt regelmatig geroemd om zijn aanvallende kwaliteiten, die hij zowel bij Inter als in het Nederlands elftal regelmatig etaleert. "Mijn eerste taak is natuurlijk verdedigen", meent de oud-speler van Sparta, Heerenveen en PSV echter. "In een wedstrijd als vandaag moet je het spel ook lezen. In Italië leer je heel goed hoe je een wedstrijd dood kan maken, en dat kunnen wij heel goed."

Tijdens de return was de steun van de eigen fans cruciaal, in de ogen van Dumfries althans. "Het is fantastisch als je dit soort wedstrijden speelt, dan gaat het ook wel op de automatische piloot. Als je vandaag de sfeer in het stadion zag, dan geniet je en dan word je door de fans omhoog getild." En dus staat Dumfries op 10 juni in de Champions League-finale, waarvoor ook Real Madrid of Manchester City zich een dag later kan plaatsen.