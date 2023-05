Eintracht Frankfurt licht koopoptie: PSV ziet vleugelverdediger definitief niet meer terug

PSV heeft definitief afscheid genomen van Philipp Max. De vleugelverdediger maakte in januari op huurbasis de overstap naar Eintracht Frankfurt, dat hem volgens afspraak - uitgestelde koop - inmiddels definitief heeft overgenomen van de Eindhovenaren. Daarmee komt er na drie jaar officieel een einde aan het huwelijk tussen PSV en Max.

PSV telde in de zomer van 2020 een kleine acht miljoen euro neer voor de komst van de linksback. Toenmalig trainer Roger Schmidt was een groot fan van Max en haalde hem dan ook naar Nederland. Max maakte tijdens zijn eerste maanden bij PSV meteen veel indruk en mocht zich als beloning melden bij de nationale ploeg. De linksback debuteerde in de Nations League-wedstrijd tegen Oekraïne en mocht een paar dagen later ook meedoen tegen Spanje. De ontmoeting met Spanje werd voor de Duitsers echter eentje om heel snel te vergeten. De Spanjaarden waren een paar maatjes te groot en zegevierden met liefst 6-0. Na die nederlaag kwam Max nog één keer in actie namens Die Mannschaft.

In het shirt van PSV werden de prestaties van Max gaandeweg de afgelopen twee seizoenen steeds minder. Vorig seizoen kwam hij weliswaar nog in 48 officiële wedstrijden in actie en ook in de eerste helft van het huidige seizoen had hij in grofweg de meeste wedstrijden een basisplaats, maar de Duitser was geregeld het mikpunt van kritiek. Toenmalig trainer Ruud van Nistelrooij zag na de winterstop geen belangrijke rol meer weggelegd voor Max en stemde in met een transfer naar Eintracht Frankfurt. In Duitsland werd hij herenigd met Mario Götze, die eveneens in het najaar van 2020 neerstreek in Eindhoven. Götze vertrok afgelopen zomer al naar de Europa League-winnaar van vorig seizoen en verwelkomde Max een paar maanden later met open armen.

De linksback kwam vooralsnog dertien keer in actie voor Eintracht Frankfurt. Zijn laatste speelminuten dateren echter van 8 april. Niet omdat Max uit de basis is gespeeld, maar vanwege een hamstringblessure. De vleugelverdediger kan zich dus al richten op volgend seizoen. Hij heeft bij Eintracht Frankfurt zijn krabbel gezet onder een contract tot medio 2026. Max droeg 117 keer het shirt van PSV, goed voor acht doelpunten en twintig assists.