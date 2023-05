Ploeggenoot heeft informatie over toekomst van Burak Yilmaz

Burak Yilmaz heeft volgens ploeggenoot Dogan Erdogan meerdere aanbiedingen op zak om ergens als speler of (assistent-) trainer aan de slag te gaan. Zondag was de spits weer afwezig tegen Vitesse, ditmaal door een blessure.

Yilmaz lijkt al een langere tijd ontevreden in Sittard. Een aantal weken terug nam hij op social media afscheid van de club. Op dit moment zou de Turk met een blessure kampt, al zei trainer Julio Velázquez een tijdje geleden dat Yilmaz wegens ‘technische redenen’ uit het elftal is gelaten. “Ik weet dat hij een blessure heeft. Veel meer kan ik niet vertellen”, geeft Erdogan aan bij ESPN.

De middenvelder van Fortuna Sittard wil niet veel over de situatie van zijn ploeggenoot kwijt, maar laat uiteindelijk toch wat los. “Er zijn veel aanbiedingen voor Burak, niet alleen van de nationale ploegen. Ik heb geen idee wat hij gaat doen. Het is aan hem om een beslissing te nemen.”

Kortgeleden kwam naar buiten buiten dat Yilmaz in beeld is als assistent-bondscoach van het nationale team van Turkije. Bij Fortuna is daar nog niks over bekend. De Turkse goalgetter ligt nog tot 2027 vast en het is de bedoeling dat Yilmaz nog een jaar als speler actief blijft en daarna een andere rol binnen de Limburgse club krijgt.