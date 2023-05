ESPN-commentator grapt na bezoekje Mark van Bommel: 'Binnenkort naast hem in de dug-out'

Mark van Bommel zorgde dinsdagavond tijdens de wedstrijd tussen NAC Breda en MVV Maastricht voor een bijzonder moment. De trainer van Antwerp meldde zich in de openingsfase ineens bij ESPN-commentator Martijn van Zijtveld om een wedstrijdbeeld te bekijken. Een dag vertelt Van Zijtveld wat er precies gebeurde.

Van Bommel was in Breda aanwezig om de wedstrijd van zijn zoon Ruben te bekijken. Die kreeg in de beginfase een flinke trap te verwerken, waarop vader Mark snel reageerde. "Als je een VAR hebt, krijg je een rode kaart", was te horen in het Rat Verlegh Stadion. Die was opvallend genoeg wel aanwezig in het Rat Verlegh Stadion, maar scheidsrechter Alex Bos werd niet naar het scherm geroepen om het moment nogmaals te bekijken.

Commentator Van Zijtveld reageerde woensdag via Twitter. 'En toen zat gisteren ineens Mark van Bommel midden in m'n live-verslag naast me', aldus Van Zijtveld, die de verontwaardiging niet goed begrijpt. 'Voor alle mensen die daar over vallen: volgens mij bedoelde hij het redelijk ludiek, en ik had er geen last van. Wel ga ik binnenkort als verrassing ook ineens naast hem in de dugout zitten', voegde hij nog met een knipoog toe.

🎙️ Mark van Bommel komt kijken bij @mvanzijtveld na overtreding op zijn zoon 🖥️👀



"Als je een VAR hebt, krijg je een rode kaart" 😂#nacmvv pic.twitter.com/SwLtgdKXpk — ESPN NL (@ESPNnl) May 23, 2023