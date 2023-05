‘FC Barcelona kent transferprioriteiten Xavi: De Jong niet de vervanger van Busquets’

FC Barcelona kan zich komende zondag weliswaar voor de eerste keer sinds 2019 kronen tot kampioen van Spanje, maar het gaat in aanloop naar het mogelijke kampioensduel bij Espanyol vooral over Sergio Busquets. De middenvelder kondigde twee dagen geleden zijn afscheid bij FC Barcelona aan en dus moet er een vervanger komen. De clubleiding weet inmiddels wiens komst, samen met die van Lionel Messi, de hoogste prioriteit heeft voor trainer Xavi Hernández.

De oefenmeester maakte er in de afgelopen maanden geen geheim van dat hij Busquets het liefst nog een seizoen tot zijn beschikking had, maar de voetballer besloot anders. Na vijftien seizoenen komt er een einde aan het huwelijk tussen FC Barcelona en Busquets. Zijn vertrek zal ongetwijfeld een groot gat achterlaten op het middenveld. Een gat dat moet worden dichtgemaakt met een speler van buitenaf. Je zou zeggen dat Xavi met Frenkie de Jong de ideale vervanger van Busquets al in huis heeft, maar de trainer lijkt andere plannen te hebben met de Nederlander.



Volgens Mundo Deportivo heeft het aanstaande vertrek van Busquets ertoe geleid dat Xavi van de komst van Martín Zubimendi een hoge prioriteit heeft gemaakt. De middenvelder wordt al langer in verband gebracht met een overstap naar FC Barcelona. Xavi heeft een hoge pet op van Zubimendi en is van mening dat de voetballer van Real Sociedad het dichtst in de buurt komt van het profiel van Busquets. De oefenmeester schijnt ook fan te zijn van Sofyan Amrabat (Fiorentina) en Guido Rodríguez (Real Betis), maar Zubimendi geniet zijn voorkeur.



De komst van Zubimendi is echter geen uitgemaakte zaak. De 24-jarige middenvelder maakte in de zomer van 2020 de overstap van Real Sociedad B naar de hoofdmacht en is niet weg te denken van het middenveld. Hij mistte dit seizoen vooralsnog slechts twee competitieduels, beide keren door een schorsing wegens teveel gele kaarten. Wil FC Barcelona Zubimendi deze zomer naar Catalonië halen, dan moet het diep in de buidel tasten. De middenvelder is bij Real Sociedad nog in het bezit van een contract tot medio 2027 en is voor zestig miljoen euro op te halen. Hij aast zelf niet per se op een zomerse transfer, maar FC Barcelona gelooft dat hij wel zal gaan luisteren als de club serieus werk maakt van zijn komst.

Messi

Naast Zubimendi hopen FC Barcelona en Xavi ook op een terugkeer van Messi. De Argentijn is in het bezit van een aflopend contract bij Paris Saint-Germain. Volgens Josep Guardiola, Messi zijn oude trainer bij FC Barcelona, gaan de Catalaanse topclub en de voetballer er alles aan doen om een terugkeer mogelijk te maken. Daarvoor moet nog wel het een en ander gebeuren. FC Barcelona zal onder meer een aantal spelers voor veel geld moeten verkopen om ruimte te kunnen maken in het salarishuis.