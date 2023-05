FC Barcelona-president Laporta totaal niet onder de indruk van mega-aanbieding voor Messi: ‘Barça is Barça’

De toekomst van Lionel Messi zal de gemoederen nog wel een tijdje bezighouden. De Argentijn is momenteel nog speler van Paris Saint-Germain, maar vertrekt na dit seizoen transfervrij uit Parijs. Hij wordt nadrukkelijk gelinkt aan een terugkeer naar FC Barcelona. Clubpresident Joan Laporta vertelde zondagavond dat hij er alles aan gaat doen om de wereldkampioen terug te halen. Hij lijkt zich geen zorgen te maken om de concurrentie uit Saoedi-Arabië.

PSG was als een kind zo blij dat Messi in de zomer van 2021 de club kwam versterken. Met de Argentijn in de selectie hoopten de Parijzenaren eindelijk de felbegeerde cup met de grote oren binnen te hengelen. Maar ook Messi is er niet in geslaagd PSG de eindzege van de Champions League te bezorgen. Na twee opeenvolgende voortijdige uitschakelingen vertrekt Messi alweer uit de Franse hoofdstad. Maar wie zijn volgende werkgever wordt, is dus nog niet bekend.

Duidelijk is dat FC Barcelona Messi deze zomer hoopt terug te halen. Laporta bevestigde zondagavond, na de kampioenswedstrijd van FC Barcelona bij Espanyol, dat de Catalaanse grootmacht er alles aan gaat doen een terugkeer mogelijk te maken. FC Barcelona is echter niet de enige club die hoopt toe te slaan. Messi kan ook rekenen op interesse uit Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten. Wat Saoedi-Arabië betreft zelfs méér dan interesse. Al Hilal zou de Argentijn met een salaris van 400 miljoen euro willen verleiden tot een overstap naar het Midden-Oosten.

Laporta lijkt echter niet onder de indruk van die mega-aanbieding. “Het bod van Al Hilal? Barça is Barça. Deze club kan met iedereen concurreren. Ze doen goed en interessant werk in Saoedi-Arabië, maar ik volhard dat Barça zijn thuis is”, liet de president van FC Barcelona zich bij TV3 uit over de toekomst van Messi. Een terugkeer van Messi is echter geen uitgemaakte zaak voor de kampioen van Spanje. De financiële problemen van de club zijn bekend en om een kans te maken op de krabbel van de Argentijn zullen er eerst meerdere spelers verkocht moeten worden. Volgens Laporta heeft de club een plan bedacht, maar is het nog wachten op goedkeuring door LaLiga.