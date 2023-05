FC Barcelona-trainer Xavi bevestigt: Manchester City wilde niet meewerken aan toptransfer

FC Barcelona heeft begin dit kalenderjaar geprobeerd João Cancelo op huurbasis over te nemen van Manchester City. Dat bevestigt trainer Xavi Hernández in gesprek met Esport3. De Portugese vleugelverdediger stond naar verluidt wel open voor een vertrek naar Spanje, maar Manchester City wilde daar niet aan meewerken.

FC Barcelona baarde afgelopen zomer opzien door de ene na de andere versterking binnen te halen. Ondanks de financiële problemen maakten onder anderen Robert Lewandowski, Jules Koundé en Raphinha voor veel geld de overstap naar het Spotify Camp Nou. FC Barcelona presteerde in de groepsfase van de Champions League weliswaar ondermaats, maar in eigen land ging het de WK-break in als koploper.

Xavi wilde zijn ploeg in januari desondanks verder versterken. De oefenmeester zette in op de komst van een vleugelverdediger. FC Barcelona had z’n oog laten vallen op Cancelo. De Portugees was in de voorgaande seizoenen een openbaring bij Manchester City en verzorgde voor de winterstop nog een schitterende assist op Erling Haaland in de Champions League-wedstrijd tegen Borussia Dortmund, maar lag naar het schijnt niet heel lekker in de groep. Bovendien koos City-trainer Josep Guardiola steeds vaker voor andere namen.

FC Barcelona hoopte gebruik te maken van de ontevredenheid bij Cancelo én de goede contacten met diens zaakwaarnemer Jorge Mendes, die zijn speler naar verluidt zelf ter sprake bracht bij de Catalanen. Maar Manchester City wilde dus niet meewerken aan een winterse transfer. “We wilden Cancelo in januari. Ze boden hem bij ons aan en we gingen ermee akkoord. Maar uiteindelijk vertelden ze ons dat Manchester City hem niet naar Barça wilde laten gaan”, aldus Xavi. Cancelo vertrok uiteindelijk op huurbasis naar Bayern München. Het is momenteel nog onduidelijk waar hij volgend seizoen speelt.