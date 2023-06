'FC Twente doet onderzoek naar mogelijk racisme richting Ajacied Brian Brobbey'

FC Twente onderzoekt of er afgelopen zondag bij de Grolsch Veste sprake was van racisme richting Brian Brobbey. De club is druk bezig met het bekijken van videobeelden en hoopt donderdag duidelijkheid te hebben over een mogelijke dader. Dat schrijft Tubantia woensdagochtend.

Na de wedstrijd tussen FC Twente en Ajax (3-1) ging het mis in Enschede. Brobbey zou bij de spelersbus van Ajax racistisch zijn bejegend door een aanhanger van Twente. Steven Berghuis reageerde woedend en deelde een klap uit aan de betreffende supporter. De linkspoot van Ajax kreeg voor dat gedrag een boete van zijn club en bood inmiddels zijn excuses al aan.

Artikel gaat verder onder video

De politie-eenheden van Amsterdam en Oost-Nederland willen niets loslaten over een eventuele aangifte tegen Berghuis of de betrokken supporter. De politie Oost-Nederland weet niet wie de fan is. "Het kan ook zijn dat die persoon helemaal niet in deze regio woont", is de reactie. Twente probeert dat door het bekijken van de videobeelden wel te kunnen achterhalen.

Daarna zullen De Tukkers zelf ook met een reactie komen. De KNVB weet op zijn beurt nog niet wat men gaat doen met het gedrag van Berghuis. "Het is buiten het stadion gebeurd, maar het gaat dan wel weer over voetbal", aldus een woordvoerder van de voetbalbond. Donderdag hoopt Twente dus met meer nieuws naar buiten te kunnen komen over de pijnlijke kwestie.