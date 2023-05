Feyenoord-aanwinst Van den Belt kreeg geen toezegging van Slot over langer verblijf

Thomas van den Belt was de eerste zomeraanwinst van Feyenoord voor het nieuwe seizoen. De talentvolle middenvelder komt over van PEC Zwolle en maakt de stap mede omdat Arne Slot een goede vriend is van zijn vader Gerald van den Belt en Slot de middenvelder in de jeugd eerder al trainde. Een toezegging over een langer verblijf van de succescoach kreeg hij echter niet bij zijn transfer.

In gesprek bij de podcast De Eerste De Beste laat Van den Belt weten dat hij niet weet of Slot blijft of niet. Een toezegging dat hij sowieso met de goede bekende mag werken komend jaar bij Feyenoord, kreeg hij in elk geval niet. “Ik weet niet of hij blijft of vertrekt. (….) Maar Slot is wel medeverantwoordelijk voor mijn komst, ja”, reageerde Van den Belt desgevraagd.

De aanwezigheid van Slot was ook een van de redenen om voor Feyenoord te kiezen, waar er veel clubs in hem geïnteresseerd waren. Van den Belt: “Slot heeft veel spelers beter gemaakt en dat gaat hij ongetwijfeld met mij ook doen. Dus dan zou het wel jammer zijn als hij weggaat bij Feyenoord, ja.”

Van den Belt denkt dat er zeker clubs zullen komen voor Slot, die twee uitstekende seizoenen doormaakt bij Feyenoord en eerder ook een goede indruk maakte bij AZ en SC Cambuur. Toch denkt hij dat er ook redenen zijn waarom Slot mogelijk nog een jaartje blijft in Rotterdam-Zuid. “Het kan ook zijn dat hij graag met Feyenoord de Champions League in wil gaan en daarom nog een jaartje blijft. Maar ik heb geen extra kennis, omdat hij goed is met mijn vader. Ik wacht het ook gewoon lekker af.”