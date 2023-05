Feyenoord baalt: twee Europese wedstrijden zonder topscorer Giménez

Feyenoord moet het volgend seizoen in de eerste twee Europese duels zonder topscorer Santiago Giménez zien te stellen. De UEFA heeft woensdag bekendgemaakt dat de Mexicaanse spits voor twee duels geschorst is als gevolg van de rode kaart die hij ontving tegen AS Roma.

Hoogstwaarschijnlijk komen de Rotterdammers volgend seizoen uit in de Champions League, aangezien komend weekend de landstitel definitief binnen is als Go Ahead Eagles zondag in de eigen Kuip verslagen wordt. Als kampioen van Nederland stroomt Feyenoord rechtstreeks door naar de groepsfase van het grootste Europese toernooi.

Daarin zal het dus twee wedstrijden niet over eerste spits Giménez kunnen beschikken. Kort voor het einde van de verlenging van het duel in Rome, op het moment dat Feyenoord al met 4-1 achterstond, beging de Mexicaan een overtreding op tegenstander Mancini. Scheidsrechter Anthony Taylor trok een directe rode kaart, die Giménez nu dus op een vervelend gevolg komt te staan.

Dinsdag schreef FCUpdate in een uitgebreid artikel over de Champions League-waardigheid van de selectie van Feyenoord van volgend seizoen. "Giménez heeft ook nog geen ervaring op het allerhoogste niveau, maar lijkt alles in huis te hebben om dat wel te gaan doen", luidde het oordeel over de tienvoudig Mexicaans international.