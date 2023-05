'Feyenoord blijft vrezen: ook aanvoerder Kökçü verschijnt op radar van Tottenham'

Tottenham Hotspur ziet het zitten om Orkun Kökçü komende zomer naar de Premier League te halen. De grootmacht uit Londen ziet in de aanvoerder van Feyenoord de ideale aanwinst voor op het middenveld. Feyenoord lijkt in te zetten op een behoorlijke transfersom van veertig miljoen euro.

Dat nieuws werd vrijdagavond gebracht door 1908.nl, dat altijd dicht op het vuur zit in De Kuip. Het medium weet dat Tottenham dit seizoen intensief bezig is geweest met het scouten van Kökçü. Een mogelijke transfer staat overigens los van de interesse in Arne Slot. De trainer van Feyenoord wordt namelijk al een tijdje genoemd als de nieuwe manager van the Spurs.

Kökçü ligt nog tot medio 2025 vast in Rotterdam-Zuid en heeft over belangstelling niks te klagen. Arsenal, Manchester United, Liverpool, Brighton & Hove Albion, Aston Villa, Wolverhampton Wanderers, West Ham United, Nottingham Forest én Leicester City zien het in hem zitten. Daarnaast is er volgens 1908.nl ook steeds meer interesse vanuit de Serie A en LaLiga.

Feyenoord zet dus in op een transfersom van veertig miljoen euro voor de captain, die afgelopen zondag met zijn club kampioen van Nederland werd. Kökçü zou al gesprekken hebben gevoerd met Tottenham, maar die club heeft nog geen contact gezocht met Feyenoord. Toch is de verwachting in De Kuip dat de smaakmaker bezig is aan zijn laatste weken in het shirt van de kampioen.

