Feyenoord denkt nog altijd na over Manchester United-aanvaller Diallo

Feyenoord heeft nog altijd belangstelling voor Amad Diallo, zo meldt 1908.nl. De aanvaller van Manchester United kwam in de zomer van 2021 door een blessure niet naar Rotterdam, maar sindsdien is Feyenoord hem blijven volgen. In de komende dagen zou intern worden besproken of Feyenoord een nieuwe poging moet wagen voor Diallo. Van concrete interesse is dus nog geen sprake.

De twintigjarige Diallo maakte dit seizoen een goede indruk op huurbasis bij Sunderland in de Championship. Hij was in 39 wedstrijden goed voor 14 doelpunten en 3 assists. Het is denkbaar dat Diallo nog een seizoen bij Sunderland blijft, al zou het voor hem belangrijk zijn dat trainer Tony Mowbray aanblijft. Sunderland ging in de halve finale van de play-offs onderuit tegen Luton Town en speelt volgend seizoen dus niet in de Premier League.

Diallo heeft een contract tot medio 2025 bij Manchester United. Erik ten Hag zal zich in de zomer buigen over de vraag of hij behoefte heeft aan de Ivoriaan. In 2021 waren Feyenoord en Manchester United rond over een huurdeal, maar die ketste af toen Diallo een blessure opliep tijdens een training.