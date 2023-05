'Feyenoord kan overbodige middenvelder komende zomer in België slijten'

Feyenoord wordt in de komende zomer mogelijk verlost van Francesco Antonucci. De Rotterdammers betaalden in de zomer van 2020 nog twee miljoen euro voor de Belgische middenvelder, maar in De Kuip brak hij tot dusver niet door. Vanuit België is er concrete belangstelling in de voetballer, die momenteel verhuurd wordt aan FC Volendam.

Volgens de Belgische journalist Sacha Tavolieri hebben Jupiler Pro League-clubs Sint-Truiden en Westerlo belangstelling in de middenvelder van Feyenoord, die nog een contract heeft tot en met de zomer van 2024. Daardoor is het voor alle partijen interessant om deze zomer een transfer te bewerkstelligen.

Antonucci, die in de jeugdopleidingen van Anderlecht en Ajax speelde, maakte in zijn eerste seizoen bij FC Volendam dusdanig veel indruk dat Feyenoord hem voor twee miljoen euro losweekte bij AS Monaco. Het 23-jarige talent werd vervolgens meteen weer verhuurd aan FC Volendam en in deze zomer werd hij wederom voor een jaar gestald bij Het Andere Oranje.

Feyenoord-trainer Arne Slot gaf de voorkeur aan lopers op het middenveld, waarmee de rol van Antonucci uitgespeeld lijkt en het blijft bij het ene optreden van negen minuten tegen FC Drita begin vorig seizoen. Ook bij FC Volendam is Antonucci geen onbetwiste basiskracht dit seizoen, al kwam dat mede ook door een liesblessure die hem enkele maanden aan de kant hield.