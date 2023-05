Feyenoord-spelers zien historisch spandoek in De Kuip voor kampioensduel

De Feyenoord-spelers hebben zondagmiddag een gigantisch spandoek van 11.000 vierkante meter als steun gekregen in de strijd om het kampioenschap. Het doek van 550 meter lang hing over de tribunes toen de spelers het duel met Go Ahead Eagles betraden. Het grootste spandoek van Nederland ooit zag er schitterend uit.

Het indrukwekkende spandoek in De Kuip: 11.000 vierkante meter, 550 meter lang! 😮#feygae pic.twitter.com/DKHX7cGcA7 — ESPN NL (@ESPNnl) May 14, 2023

Wat een ON-GE-LOFE-LIJKE, respectloze teringstreek van @ESPNnl om het uitrollen van het spandoek niet in beeld te brengen!! 😡😡#Feyenoord #ESPN — The Dutch Connection 🇹🇭🇷🇺🇮🇱 (@TheDutchConnec2) May 14, 2023

Oh jongens wat een sfeer, het spandoek, Lee Towers, echt kippenvel! En nu Go #Feyenoord Maak deze dag onvergetelijk en pak die schaal! — Gonny (@gon78ny) May 14, 2023