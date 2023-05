Feyenoord-supporters bieden grof geld voor tickets mogelijk kampioensduel

Het lijkt erop dat er zondagmiddag een hoop supporters van Feyenoord plaats zullen nemen op de thuistribunes van het stadion van Excelsior. De aanhang van de koploper van de Eredivisie heeft veel geld over voor een ticket voor de mogelijke kampioenswedstrijd.

Het Algemeen Dagblad schrijft dat er op Marktplaats grof geld wordt geboden op de toegangsbewijzen. Zo is er iemand die liefst 630 euro voor twee kaartjes heeft geboden. Een plek in een vipbox, losse tickets en zelfs complete seizoenskaarten van Excelsior staan te koop.

Het doet Theo Melgert, voorzitter van de supportersvereniging van Excelsior, pijn dat zijn medefans de kaartjes te koop zetten. "Onze club strijdt nog tegen degradatie en heeft de steun van het eigen publiek nodig. Ik kan natuurlijk niet in de portemonnee van die mensen kijken, maar hoe groot is je clubliefde dan?", vraagt hij zich af.

Het doorverkopen van tickets en seizoenskaarten is niet toegestaan. Excelsior gaat dan ook mystery guests inhuren om te achterhalen wie de kaarten op Marktplaats aanbieden. De kopers van de tickets nemen ook een groot risico. Als de naam op het ticket niet overeenkomt met het identificatiebewijs van de bezoeker, dan blijven de stadionpoorten gesloten.

Feyenoord speelt tegen Excelsior om het kampioenschap als PSV een dag eerder punten laat liggen tegen Sparta Rotterdam. Lukt dat niet, dan krijgt de ploeg van trainer Arne Slot mogelijk een week later in de thuiswedstrijd tegen GO Ahead Eagles een herkansing.