Freek Jansen verwacht drukke transferzomer voor Ajax en benoemt positie die Mislintat 'sowieso' wil versterken

Ajax moet zich deze zomer zien te herpakken na een uiterst teleurstellend seizoen. De Amsterdammers werden kansloos uitgeschakeld in de Champions League én Europa League, grepen naast de landstitel, verloren de bekerfinale en sloten het seizoen uiteindelijk af op een derde plek. De nieuwe technisch directeur Sven Mislintat zal de selectie dusdanig moeten versterken dat er volgend seizoen weer om de prijzen gestreden kan worden. Volgens Freek Jansen moet er in ieder geval een nieuwe centrumverdediger komen.

Ajax zag na het afgelopen seizoen een groot aantal sterkhouders vertrekken. Ryan Gravenberch, Antony, Noussair Mazraoui en Sébastien Haller maakten allemaal de overstap naar een buitenlandse topcompetitie. Het vertrek van Lisandro Martínez deed zich misschien wel het meest voelen. Ajax dacht met Calvin Bassey een waardige vervanger in huis te hebben gehaald, maar hij heeft een uiterst teleurstellend debuutseizoen achter de rug. “Achterin gaan de eerste mutaties spoedig plaatsvinden. Jorge Sánchez is een miskoop en zal deze zomer mogen uitkijken naar een andere club. Een nieuwe centrale verdediger staat sowieso op het wensenlijstje”, schrijft Jansen van Voetbal International.



“Bassey stelde teleur, wordt wel gewaardeerd om zijn inzet en mentaliteit, maar moet voetballend nog een flinke ontwikkeling doormaken”, vervolgt Jansen. De Nigeriaans-Engelse verdediger kon onder Alfred Schreuder rekenen op een basisplaats, maar verdween na de trainerswissel uit het elftal. Bassey moet inmiddels zelfs de zeventienjarige Jorrel Hato voor zich dulden. “De doorbraak van Hato wordt als lichtpuntje van de voorbije maanden beschouwd. Dat geldt niet voor Owen Wijndal, die een zwaar teleurstellend seizoen bij Ajax achter de rug heeft. Met Anass Salah-Eddine, die dit seizoen is verhuurd aan FC Twente, krijgt hij er een concurrent bij. Daarbij hoopt Ajax met Ahmetcan Kaplan komend seizoen te kunnen beschikken over een centrale verdediger met potentie, maar wel een die in zijn eerste jaar vrijwel voortdurend te maken had met knieproblemen”, aldus Jansen.

Artikel gaat verder onder video

Van den Boomen

Ook op het middenveld en in de voorhoede zal er het een en ander gaan gebeuren in Amsterdam. Edson Álvarez wordt nadrukkelijk gelinkt aan een transfer naar Borussia Dortmund, maar volgens Jansen is er ook vanuit Engeland interesse in de Mexicaan. “De Amsterdammers zullen dus op zoek gaan naar een nieuwe controlerende middenvelder. Zoals gezegd kan Van den Boomen daar uit de voeten, maar hij wordt ook als dynamische middenvelder gezien.” Jansen verwacht dat Ajax afscheid neemt van Florian Grillitsch, die afgelopen zomer op voorspraak van Schreuder transfervrij neerstreek in Amsterdam. Ook Mohammed Kudus is op weg naar de uitgang.

Het belooft al met al een hete zomer te worden in Amsterdam. “Los van de positie onder de lat zal Ajax in elke linie een kwaliteitsinjectie willen doorvoeren, waarbij ook de roep om sterke karakters hoorbaar is. Het is aan Mislintat om dit gestalte te geven, en met Van den Boomen toont hij nu al een bepaalde slagvaardigheid aan”, stelt Jansen.