Frenkie de Jong laat zich uit over chaotische situatie bij Ajax

Frenkie de Jong merkt dat Ajax het lastig heeft. De middenvelder van FC Barcelona kijkt nog regelmatig naar de wedstrijden van zijn oude club en spreekt van een 'heel teleurstellend' seizoen. Hij sluit niet uit dat het tij spoedig wordt gekeerd.

"Ja, zeker", reageert De Jong op de vraag van de NOS of hij nog veel Eredivisie-voetbal ziet. "Ik zie wel veel wedstrijden van Ajax en als ik kan, kijk ik het ook vaak live. Het is nu wel een minder seizoen, maar dat heb je altijd weleens. Er zijn natuurlijk veel dingen gebeurd. Trainer weg, technisch directeur weg, dan is het altijd even onrustig bij een club."

Artikel gaat verder onder video

"Dat is wel normaal", benadrukt De Jong. "Natuurlijk was dit seizoen heel teleurstellend, maar dat kan volgend seizoen weer helemaal anders zijn." Ajax stevent af op een jaar zonder Champions League-voetbal: als PSV zondag wint van sc Heerenveen, dan is de derde plek het hoogst haalbare voor de manschappen van John Heitinga.

In het interview wordt De Jong ook gevraagd of hij Nederland mist. "Familie en vrienden mis ik zeker", antwoordt hij. "Drop? Nee, dat niet. Natuurlijk mis ik wel wat kleine dingen. Ik vind het leven hier fantastisch, dus buiten familie en vrienden mis ik eigenlijk verder niets."

