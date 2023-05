Geertruida gaat los tijdens huldiging Feyenoord, Kraay jr. diep onder de indruk: 'Wat maakt het iemand uit...'

Feyenoord is maandagmiddag gehuldigd op de Coolsingel. Naast aanvoerder Orkun Kökçü heeft ook Lutsharel Geertruida van de gelegenheid gebruik gemaakt om zijn moment te pakken en de aanhang op te zwepen. Toch wel opvallend, omdat de sterkhouder van Feyenoord vanwege zijn stotteren niet voor de camera’s verschijnt. Hans Kraay jr. is diep onder de indruk van Geertruida en zou hem dolgraag een keer willen interviewen.

“Wat is hij goed, wat is hij ingetogen”, klonk het namens Kraay jr. tijdens de live-uitzending van de huldiging op ESPN. “Wat is hij nu weer uitbundig, maar in het veld zó beschaafd. Een mooie voetballer die ballen verovert zonder mensen in elkaar te schoppen. Op alle plekken inzetbaar. In het centrum, rechtsback, rechts op het middenveld”, is de verslaggever lovend over Geertruida. De verdediger bekroonde een sterk seizoen begin dit kalenderjaar al met zijn eerste uitverkiezing voor het Nederlands elftal. Geertruida kreeg in het kwalificatieduel met Frankrijk meteen een basisplaats van Ronald Koeman.

Artikel gaat verder onder video

Kraay jr. is dusdanig onder de indruk van Geertruida dat hij hoopt dat de voetballer, ondanks zijn stotterprobleem, een keer met hem in gesprek gaat. “We hebben allemaal wel eens stippen aan de horizon en ik heb er ook nog wel één. Ik zou zo ongelofelijk graag met hem een interview mogen maken. Ik heb het er een paar keer met de perschef van Feyenoord over gehad, of we niet een paar keer kunnen oefenen, want hij heeft ons zóveel te brengen. Hij is zó leuk. En wat maakt het mij uit, wat maakt het jou uit, wat maakt het iemand uit dat hij stottert.”

Op de Coolsingel gaat Geertruida in ieder geval flink los. Hij zette een paar clubliedjes in die vervolgens luidkeels werden meegezongen door zijn teamgenoten én de supporters. Het maakte een diepe indruk op Kraay jr. en heeft de wens om hem ooit nog een keer voor de camera te krijgen ongetwijfeld kracht bijgezet. “Doe wat je wil. Wij stellen je een vraag, we laten je praten, we willen je horen. Hij heeft ons wat te vertellen. Wát een goede speler, wát een goede speler…”