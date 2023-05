Hansen geeft tekst en uitleg over opmerkelijke stap van Ajax naar NEC

NEC heeft de komst van Sontje Hansen dinsdagmiddag officieel aangekondigd. De aanvaller komt in de komende zomer transfervrij over van Ajax. Hoewel de Amsterdammers hem graag hadden gehouden en er vanuit diverse clubs, ook in het buitenland, belangstelling was, koos het talent voor Nijmegen. Daar heeft hij zo zijn redenen voor.

“Vanaf het eerste gesprek dat ik voerde met Carlos Aalbers, Nick Kersten en de trainer had ik een goed gevoel over NEC. Het is een club met mooie ambities en daar wil ik graag aan bijdragen", legt Hansen zijn opmerkelijke overstap uit op de clubsite. "NEC heeft bewezen dat jongens zich hier goed kunnen ontwikkelen en ik kijk er nu al naar uit om volgend seizoen in het Goffertstadion te spelen."

In de laatste jaren kregen met Bart van Rooij, Souffian El Karouani, Dirk Proper en Elayis Tavan diverse talentvolle voetballers de kans bij NEC. Technisch directeur Carlos Aalbers is dan ook blij met de komst van Hansen. “Sontje kan op meerdere posities in de voorhoede uit de voeten. Hij stond jarenlang bekend als een groot talent bij Ajax en we zijn erg blij dat hij voor ons heeft gekozen. Met zijn snelheid, techniek en doelgerichtheid zien we in hem een waardevolle versterking voor onze selectie." Naast Hansen is NEC ook heel dichtbij de komst van SC Cambuurs Mees Hoedemakers, die eveneens uit zijn contract loopt.

Sibum naar Roda JC

Verder kwam er ook bij Roda JC contractnieuws naar buiten: Bas Sibum is namelijk de nieuwe hoofdtrainer voor het komende seizoen. De oud-middenvelder komt over van FC Emmen, waar hij de rol van assistent-coach op zich genomen heeft de laatste jaren naast de eveneens vertrekkende Dick Lukkien. Sibum kwam als voetballer eerder ook al uit voor Roda JC en begint als zijn eerste job als hoofdcoach in het betaalde voetbal.

“Na het vertrek van Jurgen Streppel in de winter van 2022 is Bas bij ons op de radar gekomen. Destijds hebben wij al gesprekken gevoerd met Bas over de invulling van de positie als hoofdtrainer van Roda JC. Samen met Manager Voetbalzaken Rob Servais hebben we deze gesprekken de afgelopen periode weer opgepakt. We zijn enorm tevreden dat we in Bas onze nieuwe hoofdtrainer hebben gevonden", laat algemeen directeur Jordens Peters weten.

Go Ahead bindt Nauber

Go Ahead Eagles is erin geslaagd om Gerrit Nauber langer te behouden. De centrale verdediger, met wie Kowet al twee seizoenen niet van Ajax verloor, heeft zijn contract met een jaar tot media 2024 verlengd. Dit seizoen komt hij niet meer in actie na zijn blessure tegen uitgerekend de Amsterdammers, maar vanaf de start van het nieuwe voetbaljaar wil hij weer aansluiten. “We zijn blij dat we het contract van Gerrit voor nog een jaar hebben kunnen verlengen", aldus technisch manager Paul Bosvelt. "Ondanks dat hij door blessures een lastig seizoen heeft gehad, is Gerrit voor ons nog steeds een waardevolle speler. Door zijn ervaring en hoe hij aanvoelt wat een wedstrijd vraagt, is hij een belangrijke speler voor ons.”