Henry en Carragher liggen he-le-maal in een deuk om deze beelden: 'Dit zijn mijn jongens!'

Manchester City verzekerde zich woensdagavond op overtuigende wijze van een plek in de finale van de Champions League. Na de 1-1 in Madrid was de formatie van coach Josep Guardiola op eigen veld veel te sterk voor Real: 4-0. De overwinning op de recordhouder maakte veel los in het Etihad Stadium. Ook bij oud-speler Micah Richards, die bij de zijlijn voor heel veel hilariteit zorgde met een dansje met Manchester City-back Kyle Walker.

Manchester City strijdt in de laatste weken van dit seizoen nog om alle prijzen. Het elftal van Guardiola is nog maar één zege verwijderd van een nieuwe landstitel, speelt binnenkort de finale van de FA Cup en hoopt zich op 10 juni voor de eerste keer in de historie de eindzege van de Champions League in de wacht te slepen. Na de 4-0 overwinning op Real Madrid bulkt Manchester City in ieder geval van het zelfvertrouwen. Het was genieten geblazen in het Etihad Stadium, ook voor de analisten van CBS Sports.

Thierry Henry, Jamie Carragher en Richards waren aanwezig om de wedstrijd te analyseren. Na afloop kwamen Manchester City-spelers Rodri, Jack Grealish, Phil Foden én Walker even gedag zeggen tegen Richards. De voormalig profvoetballer droeg tijdens zijn loopbaan 246 keer het shirt van Manchester City. Richards werd twee keer landskampioen, maar moet ongelooflijk trots zijn dat zijn oude club op deze wijze de finale van de Champions League heeft bereikt. Dat was ook wel te zien aan zijn glimlach en vooral zijn dansje met Walker. Henry en Carragher kwamen bijna niet meer bij van het lachen.