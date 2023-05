Heracles Almelo zet kroon op mooi seizoen en pakt titel in Keuken Kampioen Divisie

Heracles Almelo heeft zich vrijdagavond gekroond tot kampioen van de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer John Lammers won in eigen stadion met 2-0 van Jong Ajax en hield concurrent PEC Zwolle achter zich. De nummer twee won op bezoek bij Helmond Sport met 2-3.

Heracles en PEC waren zoals bekend al zeker van promotie naar de Eredivisie, maar moesten onderling nog uitmaken wie de titel zou pakken. De ploeg uit Almelo wist al dat het met een voorsprong aan de laatste speelronde begon, aangezien het doelsaldo beter was. Toch gingen de manschappen van Lammers op zoek naar een snel doelpunt, dat uiteindelijk viel in de 24e minuut. Samuel Armenteros hielp zijn ploeg aan de 1-0 voorsprong. Dat bleek ook meteen de ruststand.

Artikel gaat verder onder video

In de tweede helft bleek spektakel lang uit, maar viel de bevrijdende 2-0 alsnog. Een kwartier voor tijd zorgde Lucas Schoofs voor feest in Almelo. Bij het vieren van dat doelpunten vlogen de bekers bier de lucht in en dus werd de wedstrijd tijdelijk gestaakt. Na een afkoelingsperiode kwam de overwinning van Heracles niet meer in gevaar en kon het feest in Almelo iets later dan gepland losbarsten. Daarbij kreeg Heracles nog een beetje hulp vanuit Helmond.

Helmond Sport - PEC Zwolle 2-3

PEC wist dat het veel moest scoren in Noord-Brabant en kwam na zeventien minuten op voorsprong via Lennart Thy. Daarna was het Martijn Kaars, die namens Helmond Sport de show stal. De spits boog de achterstand met twee doelpunten om in een 2-1 voorsprong. Na de thee knokte PEC zich via Thy weer terug in de wedstrijd en sloeg diep in de blessuretijd nogmaals toe. Sven Zitman hielp PEC nog aan de overwinning, al was dat dus niet voldoende voor het kampioenschap.

Overige uitslagen

Almere City - MVV Maastricht 1-0

De Graafschap - FC Den Bosch 2-0

FC Dordrecht - TOP Oss 2-2

Jong AZ - ADO Den Haag 0-2

Jong FC Utrecht - VVV-Venlo 1-1

Jong PSV - FC Eindhoven 1-1

Roda JC - Willem II 2-2

Telstar - NAC Breda 2-1