Het wordt meer regel dan uitzondering: nóg een duel op de zaterdagavond stilgelegd

Het begint zo langzamerhand meer regel dan uitzondering te worden: ook het duel tussen FC Utrecht en RKC Waalwijk is zaterdagavond tijdelijk stilgelegd. Nadat spits Anastasios Douvikas de 1-0 had laten aantekenen kwam ook in De Galgenwaard een beker op het veld terecht.

Net als eerder op de dag in Volendam ging het 'mis' na een doelpunt van de thuisploeg. Wel lijken de afkoelingsperiodes die de arbitrage na een dergelijk 'incident' aanhoudt steeds korter te worden. Ruim tien minuten na de onderbreking stonden de ploegen alweer op het veld.