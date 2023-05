Hoop doet leven bij AZ: ‘Ik denk dat ze het thuis gaan omdraaien’

Het wordt nog een pittige klus voor AZ om de finale van de Conference League te bereiken, maar de mannen van trainer Pascal Jansen zijn absoluut niet kansloos. In London is er met 2-1 verloren op bezoek bij West Ham, volgende week is de allesbepalende return in Alkmaar. In de FCUpdate Podcast ging het uitgebreid over de historische halve finale van AZ.

Hoop is de wens van de gedachte, dat is ook zo voor de return van volgende week. AZ was een maatje te klein in het Olympic Stadium in London en verloor terecht, maar Stan Timmerman, host van de FCUpdate Podcast, gelooft in een Alkmaarse stunt. "Ik denk dat ze het thuis gaan omdraaien. Er wordt niet direct geroepen dat AZ de Conference League gaat winnen, maar het is vooral dat het thuisvoordeel een stukje mee gaat wegen tegen West Ham."

Hoofdredacteur Dominic Mostert is rationeler. "Ik denk dat de kansen voor AZ gering zijn. Dat is met name het verschil in de fysieke kracht. Stel dat AZ met één doelpunt verschil wint, dan komen de mannen bovendrijven tegen de jongens in de verlenging. Ik schat in dat West Ham over twee wedstrijden doorgaat."

Beluister hieronder de FCUpdate Podcast, over onder andere de clash tussen West Ham en AZ.