Insiders slaan alarm: 'Voortbestaan Vitesse serieus in gevaar'

Het voortbestaan van Vitesse dreigt opnieuw serieus in gevaar te komen. Dat schrijft De Telegraaf dinsdag op basis van 'enkele mensen met een langjarige ervaring in het betaald voetbal - ook in Arnhem -', die de krant op eigen initiatief zouden hebben benaderd om hun zorgen uit te spreken over de huidige situatie.

De grote bron van zorg is het overnameproces van de club, dat zich al tijdenlang voortsleept en bovendien nóg meer vertraging lijkt op te gaan lopen. De Amerikaan Coley Parry zou de aandelen van de Rus Valeriy Oyf moeten overnemen, maar de KNVB heeft daar nog altijd geen goedkeuring voor verleend.

De bond twijfelt er namelijk aan of Parry daadwerkelijk kapitaalkrachtig genoeg is om de aangekondigde miljoenen te investeren in Vitesse. In tegenstelling tot de Rus Oyf werkt hij namelijk niet met eigen kapitaal, maar dat van investeerders. De KNVB doet daarom aanvullend onderzoek naar de herkomst van het geld dat Parry namens de Common Group binnenbrengt in Arnhem. Dat is onder meer afkomstig uit Egypte.

Zolang Vitesse geen groen licht krijgt van de KNVB, moet de club geld lenen van Parry om aan de financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Dit seizoen kwam op die manier al 10 miljoen euro binnen in Arnhem, volgens de krant overweegt Vitesse dat bedrag komende zomer opnieuw bij de beoogde nieuwe eigenaar te gaan lenen. "Bij een njet van de licentiecommissie zit Vitesse dan met een schuld van mogelijk 20 miljoen euro en zie dan maar eens een nieuwe investeerder te vinden die erin wil stappen. Als die niet wordt gevonden, zou dat het einde van de 131-jarige club kunnen betekenen", aldus De Telegraaf.