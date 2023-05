Italiaans medium linkt Ajax-flop Lorenzo Lucca verrassend aan PSV en AZ

Lorenzo Lucca krijgt komende zomer misschien de kans om actief te blijven in de Eredivisie. De spits speelt momenteel op huurbasis bij Ajax, dat hem heeft medegedeeld dat de koopoptie om zijn deal wordt gelicht. In Italië worden PSV en AZ verrassend genoemd als volgende bestemming.

Dat bericht wordt donderdag de wereld in geslingerd door Quotidiano Sportivo. PSV en AZ zouden in Lucca op huurbasis een aanwinst voor de selectie zien. Dat is opvallend, aangezien de spits dit seizoen weinig potten kan breken in het shirt van Ajax. De boomlange spits kwam in total tot veertien invalbeurten. Daarin was hij goed voor twee doelpunten en een assist. Een van zijn twee treffers maakte Lucca toevallig tegen PSV.

Het zou echter ook goed kunnen dat Lucca actief blijft in Italië. De aanvalsleider ligt nog tot medio 2026 vast bij Pisa en wordt ook gelinkt aan clubs uit de Serie A. Dat zijn AC Milan, Bologna en Sassuolo. De laatste club in het rijtje is Club Brugge. De grootmacht uit de Jupiler Pro League kende een zwak seizoen in België en aast op eerherstel tijdens het nieuwe voetbaljaar. Daarin zijn nieuwelingen gewenst.

Een langer avontuur voor Lucca bij Ajax zit er sowieso niet in. De Amsterdammers hadden de kans om hem definitief over te nemen van Pisa, maar doen dat niet. Lucca kost Ajax sowieso een miljoen euro aan huursom. De kooptie had nog eens tien miljoen euro bedragen. Lucca speelde eerder ook bij Vicenza en Palermo. Vooral bij die laatste club maakte hij een uitstekende indruk in de Serie C.