Jan van Halst onder vuur na reactie op rode kaart Vinícius: 'Haal hem van de buis aub'

Jan van Halst heeft zich zondagavond niet populair gemaakt bij de kijkers van Ziggo Sport. De analist, die bij Ajax aan de slag gaat als nieuwe voetbalcommissaris, werd na afloop van het treffen tussen Valencia en Real Madrid gevraagd naar zijn mening over Vinícius Júnior, die niet voor het eerst dit seizoen het slachtoffer was van racisme.

“Hij is natuurlijk wel een speler die irritatie oproept”, zei Van Halst in de studio. “Of er echt wat geroepen is weet ik niet, misschien ook wel wat gegooid want hij wijst specifiek iemand aan. Dan moet je wel heel duidelijk kunnen weten dat één iemand wat geroepen heeft. Het lijkt mij wat onwaarschijnlijk, maar goed je weet het niet, dus het is een beetje speculeren dit. Wat hij ook weer deze wedstrijd had is weer continu zeuren tegen de scheidsrechter, irritaties uitlokken.”

Vinicíus Júnior raakte in de slotfase van het duel tussen Valencia en Real Madrid betrokken bij een opstootje. De Braziliaan werd door een speler van Valencia in een nekklem gehouden, waarna hij een klap uitdeelde aan zijn tegenstander. De scheidsrechter van dienst werd door de VAR naar de zijkant geroepen en besloot na het zien van de beelden een rode kaart te geven aan de aanvaller van Real Madrid. Die beslissing van de leidsman leidde tot een cynisch applaus van Vinicíus Júnior, die met gebaren richting het thuispubliek duidelijk maakte dat hij hoopt dat de club degradeert naar het tweede niveau. Een begrijpelijke reactie, nadat hij de hele wedstrijd het mikpunt was van racisme.

Van Halst is van mening dat de Braziliaan zich meer op het voetbal moet richten. “Ik vind het zo zonde, want hij is een fantastische speler. Die versnelling en mooie acties hebben we hartstikke veel van hem gezien.” De reactie van de analist schoot bij mening twitteraar in het verkeerde keelgat. “Dus volgens Jan van Halst is het de eigen schuld van Vinicius dat hij racistisch wordt bejegend en in een nekklem wordt gehouden ‘want hij provoceert’. Vinicius deed deze wedstrijd niks verkeerd, behalve blijven staan na de spreekkoren. Ziggo Sport Voetbal, haal deze man aub van de buis”, klinkt het onder meer.

Vinícius Júnior reageerde zondagavond na de wedstrijd middels een statement op de gebeurtenissen in Mestalla. De Braziliaan haalt daarin hard uit naar competitieorganisator LaLiga.