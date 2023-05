Woedende Vinícius meldt zich op sociale media; video van supporters duikt op

Vinícius Júnior heeft in een statement op sociale media gereageerd op de gebeurtenissen in de wedstrijd tussen Valencia en Real Madrid (1-0) De aanvaller schrijft dat hij het doelwit was van racistische uitingen. Hij kreeg in de slotfase een rode kaart, nadat hij een tik uitdeelde aan directe tegenstander Hugo Duro.

"De racisten hebben hun prijs gewonnen. Ik kreeg mijn rode kaart, gefeliciteerd. Dit is geen voetbal, dit is LaLiga", schrijft Vinícius, waarmee hij de slogan van LaLiga tegen de competitie gebruikt. In een uitgebreider statement voegt hij toe dat het 'niet de eerste, niet de tweede en niet de derde keer' was.

"De competitie vindt het normaal, de bond ook en de tegenstanders moedigen het zelfs aan. De competitie die ooit van Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano Ronaldo en Lionel Messi was, is vandaag van de racist", luidt de conclusie van de 22-jarige buitenspeler. "Een prachtig land, dat mij verwelkomde en waar ik van hou, maar ook het land dat accepteerde om het beeld van een racistisch land naar de wereld te exporteren."

"Het spijt me voor de Spanjaarden die het er niet mee eens zijn, maar vandaag staat Spanje in Brazilië bekend als een land van racisten. En helaas, omdat het elke week gebeurt, heb ik geen manier om me te verdedigen. Maar ik ben sterk en ik blijf tegen de racisten strijden, ook al wordt het een zware strijd."

Het had een mooie wedstrijd moeten zijn, maar het wordt verstoord door de fans van Valencia.. Vinícius Júnior krijgt van alles naar zich toe gegooid en moet vervelende opmerkingen aanhoren ❌#ZiggoSport #LaLiga #ValenciaRealMadrid pic.twitter.com/8jGpcpX2Ok — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 21, 2023

Trainer Carlo Ancelotti was woedend na de wedstrijd en wilde niet over het voetbal praten. "Het is een schande wat er vandaag is gebeurd. Het hele stadion noemde Vinícius een aap", stelde de Italiaan, die het onbegrijpelijk vond dat de wedstrijd werd afgemaakt nadat de woedende spelers van Real Madrid verhaal gingen halen bij de Valencia-supporters. "Als een speler een aap wordt genoemd en een coach vervolgens moet nadenken over het wisselen van die speler, dan is er iets helemaal mis met de competitie."

Volgens Ancelotti heeft de competitie 'een serieus racismeprobleem'. "Ze kunnen Vinícius toch niet zonder consequenties een aap noemen? De wedstrijd moet dan worden stilgelegd. Dat zou de enige optie moeten zijn." Zelf wilde Vinícius niet verder spelen, zegt Ancelotti. "Ik zei tegen hem dat het niet eerlijk zou zijn als hij zou moeten stoppen. Hij is namelijk het slachtoffer en niet de dader."

Justin Kluivert, aanvaller van Valencia, walgt van het incident. "Dit mag nooit gebeuren, want dit is gewoon heel slecht. Ik hou hier helemaal niet van. Namens de hele club bied ik onze excuses aan, want dit heeft echt niets met voetbal te maken." Voormalig verdediger Rio Ferdinand vraagt zich op Twitter af 'hoe vaak deze jongeman nog met deze shit geconfronteerd moet worden'. De club heeft een statement naar buiten gebracht, waarin het 'elke vorm van belediging of racisme' veroordeelt. Valencia 'betreurt' de gebeurtenissen in het duel met Real Madrid en gaat onderzoek doen. Valencia kondigt 'de zwaarst mogelijke maatregelen' aan.

Op Twitter gaat een video rond waarop te zien zou zijn dat supporters van Valencia de term 'mono' schreeuwen ('aap'). Anderen stellen echter dat 'tonto' werd geroepen ('dwaas') of dat het een mix van beide zou zijn. Ancelotti geloofde in ieder geval weinig van de bewering dat alleen 'tonto' werd geroepen.