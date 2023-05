John Heitinga legt uit waarom hij Brian Brobbey nu als voorbeeld voor anderen ziet

Brian Brobbey lijkt op een basisplaats te kunnen rekenen bij AZ. John Heitinga is onder indruk van wat de 21-jarige spits afgelopen weekend in de verloren bekerfinale tegen PSV liet zien.

Brobbey was weliswaar ongelukkig in de afronding en miste bovendien een penalty, maar liet ook veel goede dingen zien. "Je zag dat we met een fitte Brian in de ploeg meer diepgang in ons spel hadden. Ik vond hem erg sterk spelen. Het maakte niet uit of hij één of meer verdedigers in zijn rug had en wat ze allemaal deden; de bal was van hem", aldus Heitinga op de website van Ajax.

Het is volgens Heitinga geen toeval dat Brobbey zich goed staande hield. "Hij heeft de laatste weken tijdens de training veel arbeid geleverd en dat was terug te zien in de 120 minuten van de finale. Die lijn moet hij de komende wedstrijden doortrekken", vervolgt de trainer van Ajax.

Ook de spelers die minder aan spelen toekomen moeten van Heitinga de lijn doortrekken. "Zij laten op de trainingen zien dat ze willen strijden om ook een bijdrage te kunnen leveren tijdens de wedstrijden. En die werklust en mentaliteit is precies wat we nodig hebben de komende vier wedstrijden."

Hato naar Ajax 1

Jorrel Hato is door Heitinga definitief overgeheveld naar de selectie van het eerste elftal. De linksback stond de laatste drie wedstrijden in de basis bij de Amsterdammers. "Jorrel is nog maar net zeventien, maar zeer evenwichtig, heeft een goede focus en weet wat hij wil. Nu heeft hij dus ook een eigen plek in de kleedkamer van Ajax 1. Dat is een stimulans voor alle andere talenten in onze opleiding", stelt Heitinga.