Joris Mathijsen heeft nieuwe uitdaging te pakken en tekent bij ADO Den Haag

ADO Den Haag heeft Joris Mathijsen aangesteld als de nieuwe technisch directeur. De oud-international begint daarmee aan zijn tweede avontuur in die rol. Eerder was de geboren Brabander als technisch directeur actief bij Willem II. Natascha van Grinsven-Admiraal wordt de nieuwe algemeen directeur van ADO.

"Ik ben de uitdaging aangegaan om ADO Den Haag terug te brengen naar waar het thuishoort. Ik wil vooral vooruitkijken op het komend seizoen. Het zal veel werk en toewijding vergen om mee te kunnen strijden voor promotie. Op de achtergrond werken we al hard aan het samenstellen van een evenwichtige selectie en staf. Ik kijk daarnaast uit naar de samenwerking met de jeugdopleiding en de vrouwen, aangezien zij ook deel gaan uitmaken van de organisatie", laat Mathijsen weten op de website van ADO.

Artikel gaat verder onder video

Mathijsen heeft dus al de nodige ervaring als technisch directeur. Die functie bekleedde hij tussen 2016 en 2022 bij Willem II. Die club stelde hem ruim een jaar geleden op non-actief, nadat eerder trainer Fred Grim werd ontslagen. Mathijsen bleef de trainer ondanks tegenvallende resultaten steunen en moest ook vertrekken. "Met Joris halen we iemand naar de club die als speler en technisch directeur alles heeft meegemaakt", aldus aandeelhouder Ignacio Beristain via de clubkanalen.

Natascha van Grinsven-Admiraal is tegelijkertijd dus benoemd tot algemeen directeur van de Hagenaars. Zij komt over van Telstar, waar Van Grinsven-Admiraal werkzaam was als commercieel directeur. Het is duidelijk dat er werk aan winkel is in Den Haag. ADO besloot het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie op de teleurstellende twaalfde plek en slaagde er niet in om de play-offs te bereiken. Zodoende beginnen de Hagenaars na de zomer aan hun derde opeenvolgende seizoen op het tweede niveau.