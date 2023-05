Juventus dankzij Samuel Iling Junior stapje dichter bij Champions League

Juventus heeft zondagmiddag uitstekende zaken gedaan in de strijd om de Italiaanse Champions League-tickets. Op bezoek bij directe concurrent Atalanta won de ploeg van trainer Massimiliano Allegri met 0-2. Matchwinner in Bergamo werd de negentienjarige Samuel Iling Junior.

Iling-Junior genoot een groot deel van zijn jeugdopleiding bij Chelsea en besloot de Londense club in 2020 te verlaten. Onder meer Paris Saint-Germain, Bayern München en Borussia Dortmund hengelden naar de diensten van de buitenspeler, maar de keuze viel op Juventus.

Artikel gaat verder onder video

Na acht invalbeurten verscheen Iling-Junior zondag voor het eerst aan de aftrap bij Juventus in een Serie A-wedstrijd. Het vertrouwen van Allegri betaalde hij in de 56ste minuut terug door zijn eerste doelpunt in de Italiaanse competitie te maken. Iling-Junior kreeg de bal met enig fortuin voor zijn voeten en schoot vanaf vijf meter raak in het lege doel.

De 19-jarige Iling Junior 🤩

Een flipperkast doelpunt, maar hij telt wel! De eerste in de Serie A van de Engelsman 👏🏼#ZiggoSport #AtalantaJuve pic.twitter.com/l20fNeE6N0 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 7, 2023

Dusan Vlahovic zorgde diep in blessuretijd met de 0-2 voor de beslissing in de wedstrijd, waarin Teun Koopmeiners en Marten de Roon als basisspelers bij Atalanta voor het Nederlandse tintje zorgden. Juventus stijgt door de zege naar de tweede plaats en heeft nu vijf punten voorsprong op nummer vijf AC Milan. Atalanta blijft steken op de zesde plek met vijf punten minder dan nummer vier Internazionale.