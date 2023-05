Juventus dompelt Sevilla diep in blessuretijd in rouw; José Mourinho zet weer stap naar prijs

Juventus heeft donderdagavond op de valreep gelijkgespeeld tegen Sevilla: 1-1. De grootmacht uit de Serie A speelde een draak van een wedstrijd, maar maakte in de zevende minuut van de extra tijd alsnog gelijk. José Mourinho pakte met AS Roma een virtuele voorsprong tegen Bayer Leverkusen.

In de eerste helft was er meteen een hoofdrol weggelegd voor ex-Ajacied Lucas Ocampos. De 28-jarige Argentijn kon geen potten breken in Amsterdam, maar maakte wel indruk op bezoek bij Juventus. Ocampos kreeg de eerste echte kans van de wedstrijd en stuitte van dichtbij op Wojciech Szczęsny. De aanvaller was vervolgens opnieuw dichtbij de 0-1, maar dit keer volleerde hij hard naast. Toch had hij daarna een belangrijke rol bij de openingstreffer.

Na twee gemiste kansen legde Ocampos de bal namelijk panklaar voor ploeggenoot Youssef En-Nesyri. De international van Marokko kon eenvoudig de 0-1 tegen de touwen schuiven. Het scheelde niet veel of Sevilla was met een 0-2 voorsprong aan de thee gegaan. Szczęsny had echter een goede redding in huis op een inzet van Ivan Rakitić. Massimiliono Allegri besloot daarop een blik wissels open te trekken en werd beloond. Diep in blessuretijd kopte Federico Gatti zijn ploeg naar een gelijkspel.

AS Roma - Bayer Leverkusen 1-0

In een 'Nederlandse clach' heeft AS Roma de eerste stap gezet naar de finale van de Europa League. Zonder bankzitter Rick Karsdorp en met invaller Georginio Wijnaldum werd met 1-0 gewonnen van Bayer Leverkusen, waar Jeremie Frimpong en Mitchel Bakker wel speeltijd kregen. De enige treffer van de wedstrijd werd halverwege de tweede helft gemaakt door de pas twintigjarige Edoardo Bove. Frimpong had de 1-1 nog op zijn schoen, maar zijn inzet werd van de lijn gehaald.