Kampioen Heracles zet streep door rondrit na tragische gebeurtenis in Zeeland

Heracles Almelo verzekerde zich vrijdagavond van de titel in de Keuken Kampioen Divisie. Zondag zou de club daarom een feestelijke rondrit door Almelo maken, maar na de gebeurtenissen van zaterdag in het Zeeuwse Yerseke ziet de club daar vanaf.

Dat maakte de club zaterdagavond via de officiële kanalen bekend. Het besluit is een reactie op een triest ongeval in Zeeland, waar een vijfjarig meisje zaterdag om het leven kwam nadat zij uit een opengewerkte vrachtwagen was gevallen. Die was op weg naar de lokale club in Yerseke om het Meisjes Onder-15-elftal, dat kampioen was geworden, met een rondrit te huldigen voor hun prestatie.

"Heracles Almelo leeft mee met de nabestaanden. Na overleg met de Gemeente Almelo en de vervoerder Bolk vinden wij het op dit moment ongepast om het behaalde kampioenschap op de platte kar te vieren", schrijft Heracles in een korte verklaring.

Wel worden selectie en staf zondag in de binnenstad gehuldigd voor hun prestatie dit seizoen. De club laat weten dat het feest op het Marktplein om 16.30 zal beginnen. De selectie arriveert een uur later en zal de terugkeer in de Eredivisie als kampioen van het tweede niveau met de toegestroomde supporters vieren. Rond 20.00 uur zijn de festiviteiten volgens de planning voorbij.