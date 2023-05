Titelstrijd in Keuken Kampioen Divisie naar fraaie climax na zege van Heracles Almelo

Heracles Almelo heeft de titeldroom in de Keuken Kampioen Divisie vrijdagavond in leven gehouden. De ploeg van trainer John Lammers wist op bezoek bij FC Dordrecht met 1-2 te winnen. Zodoende komen de Heraclieden in ieder geval dit weekend op gelijke hoogte met PEC Zwolle.

De bezoekers begonnen een week na het veiligstellen van promotie naar de Eredivisie uitstekend in Dordrecht. Halverwege de eerste helft kwam Heracles namelijk al op een 0-1 voorsprong via Samuel Armenteros. De ervaren spits was er als de kippen bij om de bal van dichtbij tegen de touwen te koppen. Dat bleek niet genoeg voor een voorsprong bij de rust. Samuele Longo hielp Dordrecht namelijk op gelijke hoogte.

Na de thee ging het alsnog mis voor Dordrecht, dat na een rode kaart voor Jari Schuurman met tien man kwam te staan. Daar wist Heracles snel van te profiteren. Sem Scheperman maakte de bevrijdende 1-2 en daar had de gastheer niet meer van terug. De 1-3 liet dan ook niet lang op zich wachten. Lasse Wehmeyer schoot Heracles in veilige haven. Titel-concurrent PEC speelt aanstaande maandag uit tegen Jong PSV.

Nacompetitie

Op de andere velden deden meerdere ploegen goede zaken in de strijd om de play-offs voor promotie. Willem II pakte een puntje (0-0) op bezoek bij Telstar en heeft het ticket zo goed als binnen. Datzelfde geldt voor FC Eindhoven, dat met 1-2 wist te winnen op bezoek bij Roda JC. Almere City was al zeker van de nacompetitie. VVV-Venlo schoot weinig op met een punt (1-1) tegen Helmond Sport. MVV verspeelde dure punten door met 2-1 te verliezen bij De Graafschap.