Kampioen Manchester City is ook met negen wisselspelers te sterk voor Chelsea

Manchester City heeft zondagavond op een prettige manier het kampioensfeest in het Etihad Stadium ingeluid. De ploeg van trainer Pep Guardiola was met 1-0 te sterk voor Chelsea, ondanks dat het op papier met negen wisselspelers aan het duel begon. De zege op de ploeterende Londenaren zegt genoeg over de kwaliteiten en de brede selectie van The Citizens.

Op voorhand leek het duel tegen Chelsea het kampioensduel te gaan worden voor Manchester City, maar omdat Arsenal zaterdag verloor op bezoek bij laagvlieger Nottingham Forest werd de ploeg van Pep Guardiola zonder te spelen al de trotse kampioen van de Premier League. Vanwege de belangrijke wedstrijden die nog komen gaan (Champions League-finale, FA Cup-finale) besloot de Spaanse trainer zijn elftal compleet om te gooien.

Ten opzichte van de halve finale tegen Real Madrid in de Champions Leagye (4-0 winst) begon Manchester City met negen andere namen. Onder meer Erling Haaland, Kevin de Bruyne en Bernardo Silva begonnen op de bank. Toch begon Manchester City uitstekend aan het duel, want de Argentijnse spits Julian Alvarez zette de club uit Manchester al na tien minuten spelen op voorsprong.

Manchester City creëerde in het resterende gedeelte van de wedstrijd niet extreem veel kansen, maar doelman Stefan Ortega wist de kansen die de ploeg van Frank Lampard kregen allemaal onschadelijk te maken. Alvarez leek de wedstrijd in het slot te gooien met de 2-0, maar zijn goal werd door de arbitrage afgekeurd wegens hands. Daardoor bleef het bij 1-0 in het Etihad Stadium, waar het kampioensfeest nu echt is begonnen