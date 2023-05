Kate Ruinemans reageert met twee woorden en veelzeggende foto op 'relatiecrisis' met Dirk Kuyt

De vriendin van Dirk Kuyt heeft indirect gereageerd op de berichtgeving over een relatiecrisis. Kate Ruinemans (32) plaatste deze week op Instagram een veelzeggende foto van Kuyt en hun hond.

"Mijn mannen", schreef Ruinemans in het Engels bij de foto, die ze kort na de eerste berichten over een relatiecrisis deelde met haar volgers. Ze lijkt daarmee aan te geven dat het goed zit in het huishouden.

Haar Instagram Story werd gedeeld door het kanaal Juicechannel, dat ook screenshots publiceerde van een gesprek dat Kuyt met een andere vrouw zou hebben gevoerd. Daarin vroeg hij de vrouw hoe ze eruitziet en vroeg hij om een foto.