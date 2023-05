Van ontslag bij ADO tot mogelijk kampioensfeest in Rotterdam: 'Kuyt gaat meelopen bij Feyenoord'

Dirk Kuyt hielp Feyenoord in het seizoen 2016/2017 aan de eerste landstitel sinds 1999 en gaat naar alle waarschijnlijkheid ook het volgende kampioenschap van de Rotterdammers van dichtbij meemaken. Volgens het doorgaans goed geïnformeerde 1908.nl gaat de voormalig voetballer van onder meer Feyenoord en Liverpool korte termijn meelopen met hoofdtrainer Arne Slot en zijn staf.

Kuyt werd na afloop van het vorige seizoen aangesteld als hoofdtrainer van ADO Den Haag. Dat was zijn eerste trainersklus in het professionele voetbal. Eerder stond hij aan het roer bij de onder-19 van Feyenoord. Het huwelijk tussen ADO Den Haag en Kuyt werd echter geen succes. De voormalig international moest de ploeg uit Den Haag naar de Eredivisie loodsen, maar na een teleurstellende eerste seizoenshelft moest hij al vlot zijn spullen pakken.

Een enorme klap voor Kuyt, die nog aan het begin van zijn trainersloopbaan staat. Of hij binnenkort een nieuwe kans krijgt bij een andere club, zal nog moeten blijken. De slotfase van het huidige seizoen beleeft hij in ieder geval bij de club waar hij als speler wél successen heeft gevierd. Volgens 1908.nl sluit Kuyt mogelijk al deze week aan bij de trainersstaf van Feyenoord. ‘Richting het mogelijke kampioenschap kan de club de ervaringen van de kampioensheld uit 2017 goed gebruiken’, klinkt het medium in ieder geval enthousiast over de ‘rentree’ van de kampioensheld.

Kuyt maakte in de laatste competitiewedstrijd van het seizoen 2016/2017 tegen Heracles Almelo een hattrick, waarmee hij Feyenoord hoogstpersoonlijk de eerste landstitel sinds 1999 bezorgde. De Rotterdammers zijn hard op weg naar een nieuwe titel. Feyenoord heeft momenteel acht punten meer dan nummer twee PSV. Met nog vier speelronden te gaan, kan het komend weekeinde al zover zijn. Laat bekerwinnaar PSV zaterdagavond punten liggen bij Sparta en wint Feyenoord een dag later van Excelsior, dan hebben Slot en zijn manschappen beet. En óók Kuyt dus weer een reden om feest te vieren.