Kenneth Perez kreunt het uit na fout Van Boekel: 'Even serieus man!'

Pol van Boekel beging een grote fout in de wedstrijd tussen FC Emmen en Feyenoord, zo vinden de analisten van Dit was het Weekend. Bij een 1-1 stand liet Van Boekel na om voordeel te geven aan FC Emmen, waardoor de ploeg een grote kans werd ontnomen.

Op de helft van Feyenoord floot Van Boekel voor een overtreding van Santiago Giménez op Keziah Veendorp. De scheidsrechter had niet door dat Mark Diemers vlak daarna een steekpass verstuurde richting Richairo Zivkovic, die een vrije doortocht naar het doel van Justin Bijlow leek te hebben. Kenneth Perez moest er zelfs van kreunen in het praatprogramma. "Ahh… Pol van Boekel, even serieus man! Haal die fluit van je mond af, zodat je jezelf iets meer bedenktijd geeft. Hier fluit hij al, hij kijkt niet eens."

Artikel gaat verder onder video

"De fluit is tien centimeter van zijn mond. Houd je nou even in, houd hem even langs je lichaam. Ik hoop dat hij, als hij thuis is, Zivkovic even opbelt om te zeggen: 'Sorry, ik moet mezelf hier een gele kaart geven.' Scheidsrechter, haal die fluit van je mond af!", herhaalt Perez zijn advies. "Ik vind dit slecht scheidsrechterschap. Je moet eerst even kijken of er sprake van voordeel is. Een heel slechte actie van Pol van Boekel."

Kees Luijckx vindt eveneens dat Van Boekel in de fout ging, maar vindt ook dat Emmen bij zichzelf te rade moet gaan na de 1-3 nederlaag. "Dit zijn wel cruciale situaties voor Emmen. Maar dan nog gaan de ballen er vandaag te makkelijk in bij Emmen. Ze hebben dit seizoen best wat kansen gehad om van deze plekken weg te komen."