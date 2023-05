Kenneth Perez verbijsterd door Jasper Cillessen: 'Misschien moet hij onderzocht worden'

Kenneth Perez is verbijsterd door het optreden van Jasper Cillessen in de eerste helft van de wedstrijd tussen FC Twente en NEC. De doelman had weliswaar enkele goede reddingen in huis, maar viel ook op met merkwaardige acties.

In de openingsfase veroorzaakte Cillessen bijna een tegendoelpunt. Hij ontving een terugspeelpass en had genoeg tijd om de bal weg te trappen, maar werd verrast door Manfred Ugalde. De spits van Twente rook bloed en beging een sliding, waarmee hij de trap van Cillessen blokkeerde. De bal ging niet in het doel en Ugalde leek de bal ook te raken met zijn armen.

"Hij begon heel slecht weer", zegt Perez vanuit De Grolsch Veste in de pauze. "Het lijkt echt alsof zijn oriëntatie qua tijd en ruimte helemaal kwijt is. Misschien… misschien moet hij onderzocht worden." Dat Cillessen goede reddingen verrichtte, kon de ESPN-analist niet van het tegendeel overtuigen. "Dat zijn ballen waarop hij moet reageren, waar hij geen tijd voor heeft. Maar het lijkt alsof hij tijd en ruimte niet kan inschatten. Het is totaal atypisch voor Cillessen."

"Hij is voor mij altijd een betrouwbare keeper geweest, goed aan de bal met goede reddingen. Ik weet dat je een mindere periode kunt hebben, maar dit is wel heel opvallend", vervolgt de oud-middenvelder. "Hij heeft zichzelf voorgenomen dat hij vandaag geconcentreerd zou spelen en geen risico's zou nemen. Nou, dan staat hij daar met de bal, Ugalde heeft twee minuten – gechargeerd – om hem onder druk te zetten. Nee… Nee, dit is niet goed. Hij verstuurt ook een paar ballen terwijl helemaal niemand in de buurt is! Een beetje ernaast, oké. Maar vijftien meter naast een medespeler, dat is toch opvallend?"

