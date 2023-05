Kerkez wakkert geruchten over toptransfer verder aan na like op Instagram

Milos Kerkez staat nadrukkelijk in de belangstelling van Benfica en heeft de geruchten nog wat aangewakkerd door een Instagram-post van de Portugese club te liken. De Hongaarse back moet de naar Bayer Leverkusen vertrekkende Alejandro Grimaldo opvangen.

Woensdag publiceerde Benfica een bericht op Instagram als eerbetoon aan de overleden Tina Turner. Bij die foto viel de Portugese media op dat Kerkez een like had achtergelaten. Dat is gerust opvallend te noemen, want de AZ-back wordt al meerdere malen in verband gebracht met de topclub uit Portugal.

Eerder gaf de vader van Kerkez al aan dat er meerdere clubs geïnteresseerd zouden zijn in zijn zoon. “We hebben alleen nog verkennende gesprekken gevoerd met clubs”, zei Sebestijan Kerkez in een interview met het Hongaarse M4 Sport. “Dat ging over zaken als: wat zou zijn rol zijn bij de club? Wat wordt van hem verwacht? Zulke dingen. We hebben met niemand over contractvoorwaarden gesproken. Benfica zou een prachtige club zijn voor hem. Ik heb met ze gesproken, maar ik heb ook van tien andere clubs wat gehoord.”

Het doorgaans goed ingevoerde TransferInsideNL meldt op Twitter dat de deal al rond is en dat Kerkez AZ gaat verlaten voor Benfica. “Naar verluidt ontvangt AZ tussen de 10 en 15 miljoen euro. Ook hebben de Alkmaarders een doorverkooppercentage bedongen”, schrijft het transferaccount. De Alkmaarse club heeft met Møller Wolfe al een vervanger in huis gehaald.